33 особи від початку року померли від пневмонії в Донецькій області

Про це на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Захворюванність на пневмонію. Дані є на 17 березня: у Донецькій області підтверджено діагноз пневмонія у 3 266 осіб, з яких 33 особи померли", - сказав Педенко.

Пізніше в ОДА уточнили, що дані про захворювання на пневмонію надані з початку 2020 року, тобто з 1 січня по 17 березня.

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Одним з ускладнень Covid-19 є пневмонія.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.