Росія має перевірити на коронавірус українських в'язнів і забезпечити їм належну медичну допомогу, - Денісова

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги, попри те, що входять до групи особливо незахищених осіб від зараження коронавірусною інфекцією", - написала вона.

Денісова зазначила, що отримує звернення ув'язнених громадян України. "Наші співгромадяни скаржаться на неналежні умови тримання та ненадання відповідної медичної допомоги, що неприпустимо в умовах оголошеної пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, адже пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком заражень", - підкреслила вона.

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У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України.

"Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу, відповідно до наявних діагнозів. Також вимагаю забезпечити належні умови утримання в місцях несвободи, щоб не допустити поширення і подальше інфікування утримуваних осіб", - зазначила вона.

Денісова також закликала представників міжнародної спільноти взяти на контроль ситуацію щодо забезпечення Російською Федерацію прав громадян України на життя та здоров’я в умовах місць несвободи, "аби не допустити фатальних наслідків для їх життя".



