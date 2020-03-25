Ще 32 українців повернулися з Лівану, доля українських громадян у Сирії залишається невизначеною, - посол Осташ

Про це повідомив посол України в цій країні Ігор Осташ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Посольство України в тісній взаємодії з авіакомпанією BravoAirways організували вже другий рейс із Бейрута для повернення на батьківщину 32 українських громадян. (24 березня. - Ред.). Серед них кілька сімей, а також українці, які працювали за контрактом. Окрему увагу було приділено українському туристу, який прилетів кілька днів тому в Ліван із Сомалі. На момент його прильоту Ліван був єдиною країною, яка ще брала рейси з Сомалі. Зусиллями посольства він також уже вдома", - повідомив посол.

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Серед труднощів в організації евакуації українців з-за кордону посол назвав те, що в Лівані повністю закрито аеропорт в Бейруті, всі авіаційні, сухопутні і морські шляхи. Досі невизначеною залишається доля українців у Сирії, додав посол.

Нагадаємо, 16 березня з Лівану в Україну повернулося 74 особи.