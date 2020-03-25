З дому люди працюють в середньому на 2 години довше, ніж з офісу, - дослідження

Зростання тривалості робочого дня показало дослідження американської компанії NordVPN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Найбільший приріст тривалості роботи спостерігається в США. Там співробітники працюють у середньому на 3 години довше, таким чином збільшивши тривалість робочого дня на 40%.

У Великій Британії, Франції, Іспанії та Канаді робочий день "на відстані" триває в середньому на 2 години довше, ніж в офісі. При цьому італійці продемонстрували зростання лише на 10%.

Тенденцію можна пояснити тим, що людям не потрібно витрачати час на дорогу на роботу.

"Дані також показали, що співробітники починають працювати раніше, але закінчують працювати одночасно", - пояснює Даніель Маркусон, експерт з цифрової конфіденційності в NordVPN. "Можливо, це можна пояснити тим, що люди не їздять на роботу, і замість того, щоб втрачати час у заторах, вони вважають за краще працювати".

Також Маркусон вважає, що після закінчення карантину багато компаній стануть лояльнішими до роботи з дому.

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