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25.03.20 18:19

Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Понад два десятки депутатів від "Слуги народу" запропонували терміново прийняти закон про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Їхній колега Олександр Дубінський у Facebook розкритикував цю пропозицію, передає Цензор.НЕТ.

"25 (на момент публікації) депутатів Слуги народу вирішили повідомити всім, що закон щодо ПриватБанку - це найважливіший закон для держави на позачерговій сесії парламенту в умовах зупинки бізнесу, транспорту і економіки. Тому що без нього нам не дадуть кредит МВФ, який розкрадуть, як і всі попередні", - іронізує Дубінський і "підказує колегам", що на позачерговій сесії "люди чекають трохи інших рішень".

Він же розкриває очікування українців: компенсація втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу; скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення; захист орендарів квартир від виселення; збільшення виплат медичним працівникам; підвищення доступності соціальних продуктів; зниження ПДВ.

"І боротьбою з корупцією, нарешті. Починаючи від Нефьодова, і закінчуючи Порошенком і Гонтаревою, через пожадливість яких і бажання захопити 1+1 і націоналізували ПриватБанк. Але соросятськими мізками цього не зрозуміти. Тому що для цього потрібно бути громадянином, а не грантососом. Вангую, що наступний закон, який попросять підтримати соросята перед позачерговою сесією - продаж землі. Ним буде дуже зручно розраховуватися з МВФ після дефолту, який неминучий при діючій тупій економічній і податковій політиці і відсутності плану Б", - припускає нардеп.

Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо ПриватБанку, а інших рішень, - слуга народу Дубінський 01

Нагадаємо, нардепи від СН пропонують усіма способами уникнути дефолту, в тому числі, ухваливши законопроєкт про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Це відкриє шлях до кредиту МВФ.

Члени депутатської фракції "Слуга народу" орієнтуються на проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу, 28 березня.

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