"Найскладніші проблеми в найпростішому", - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Учасники обговорили питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з COVID-19, що були озвучені регіонами після першої селекторної наради 22 березня.

"Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень", – сказав Глава держави.

Заступник керівника Офісу Президента й секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко детально розповів про те, як відбувся розподіл масок, комбінезонів, тестів, апаратів ШВЛ, які прибули в Україну літаком з Китаю в ніч проти 23 березня.

"Вчора ми викупили потрібні реагенти, і сьогодні о 10-й ранку вони були доставлені в регіональні лабораторії. Наші вірусологи консультують лабораторії щодо використання наданих засобів напряму – в телефонному режимі чи онлайн", – повідомив він.

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На нараді також порушили питання функціонування продовольчих ринків.

Володимир Зеленський зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті, наголосивши на тому, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

"Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально", – наголосив Президент.

Окремо з Прем’єр-міністром було обговорено соціальну підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків, які необхідні регулярно, а також можливість посиленої відповідальності для осіб, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

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