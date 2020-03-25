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25.03.20 19:54

Молдавський священник заразився коронавірусом після поїздки в Почаївську лавру

У священника з молдавського міста Штефан-Воде діагностували коронавірус. На початку березня він подорожував в Україну для відвідування Почаївського монастиря.

Молдавський священник заразився коронавірусом після поїздки в Почаївську лавру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сotidianul.

"Священник отримав позитивний результат на COVID-19, його поміщено в лікарню Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту. Наскільки я знаю, дружина священника має негативний діагноз. Що стосується дітей, результат ще очікується", - сказав керівник Центру громадської охорони здоров'я в Дубоссарах Андрій Казацок.

Поліція зараз встановлює всіх осіб, які мали контакт зі священником, щоб перевірити їх на наявність COVID-19.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку повідомив, що після паломництва в Почаївську Лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван.

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