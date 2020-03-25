На Великдень - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт УГКЦ.

Блаженніший Святослав вважає, що віруючих треба заохочувати якомога більше користуватися трансляціями церковних богослужінь, які священнослужителі мають забезпечити з храмів і соборів.

"Страсні і великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві правляться без участі віруючих - заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати віруси", - сказано в повідомленні.

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Крім того, у Великий четвер УГКЦ не буде проводити обряд обмивання ніг, а у Велику п'ятницю не стане проводити ніяких процесій.

"У неділю Великодня відправи проводити, по можливості, на вулиці. Не робити процесій - ні в храмі, ні навколо храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, згідно з санітарними нормами певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувати тільки священнослужителі та співаки. Всі інші мають залишитися на вулиці", - додали в УГКЦ.

Якщо ж карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома. Великодні кошики в такому випадку також будуть освячені за допомогою онлайн-трансляцій.

"Прикладом цього нам має стати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто з'єднується з ним за допомогою радіо і телебачення", - запевнив Блаженніший Святослав.