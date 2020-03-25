На Сумщині зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом, - мер Конотопа Семеніхін

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання коронавірусом. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району. На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина притомна і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", - написав Семеніхін.

Зазначається, що жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат. Також взято ще додаткові аналізи і відправлено в лабораторію м.Суми.

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