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25.03.20 19:27

Від початку доби 25 березня ворог на Донбасі зробив 7 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 25 березня ворог на Донбасі зробив 7 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п'ять обстрілів, а саме:

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 25 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

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