Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну. ВIДЕО

Чому олігархи з дозволу президента поділили між собою області, а громадяни мають припиняти свій бізнес? Чи не вийде врешті-решт так, що від карантину повмирає більше людей, ніж від коронавірусу? Нас постійно лякали тим, що коронавірус принесуть заробітчани, а насправді заразу привезли vip-відпочивальники, зокрема - з п'яної сходки українських і російських олігархів. Зрив посівної, відсутність валютної виручки за зерно, смерть малого і середнього бізнесу, знищена логістика - далеко не повний перелік наслідків того, що українська еліта не вміє мити руки і дотримуватися особистої гігієни.

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