Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора "Укрспирту" Блескун відповів "слузі народу" Холодову

До нього звернувся в Facebook в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун, передає Цензор.НЕТ.

"Акциз, який ви так терміново вимагаєте скасувати, скасовую не я і не чиновники. Можливо, я зараз познайомлю вас із законодавством, але скасувати його можете тільки ви — народні депутати. Так що адресуйте свій заклик самому собі. Якщо хочете не пропіаритися, а зробити справу, то допоможіть зібрати колег на сесію у ВР, проголосуйте за зміни, які ми ще минулого тижня (!) разом з Кабміном підготували для скасування акцизу для виробників антисептиків. І система запрацює", - закликав він.

За словами Блескуна, багато народних депутатів звернулися до нього.

"Пане Холодов, ви у своєму пості пишете "передайте Блескуну". У вас гроші закінчилися на мобільному рахунку? Є керівники аграрного, економічного комітетів, маса депутатів з вашої ж фракції, з якими я на постійному зв'язку. Месенджер Фейсбуку, зрештою. Пишіть — дам телефон. Розмова віч-на-віч — це нестрашно, правда. Зараз багато хто з ваших колег знайшли мій телефон і запитали, чим допомогти, щоб швидше налагодити процеси, у той час як ви витрачаєте час і гроші на піар-компанію. Ви ж свій пост на рекламу поставили. Я думаю, краще б ці гроші передали на допомогу у боротьбі з коронавірусом. Навряд чи так ви швидко знайдете собі слави. Можливо, треба зайнятися справою? Весь ринок чекає, коли нарешті депутати зберуться на позачергову сесію", - підкреслив глава "Укрспирту".

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Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов заявив, що брак антисептиків для рук в Україні можна заповнити, і для цього не потрібні нові спиртзаводи.

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