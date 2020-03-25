Авіасполучення буде зупинено через 2 дні, з'їжджайтеся або залишайтеся за кордоном, - Аваков звернувся до українців за кордоном

"Літаки до нас прибуватимуть до п'ятниці. В ніч із п'ятниці на суботу будь-яке авіасполучення буде зупинено. Як і сполучення поїздами", - сказав глава МВС у середу в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив: "Думаю, в п'ятницю комісія з надзвичайних ситуацій оголосить усі деталі".

Міністр наголосив, що при цьому конституційні права громадянина України ніхто не скасовував.

"Якщо ви перейшли пішки або на своїй машині кордон України й у вас є паспорт громадянина України - вдома вас приймуть завжди", - запевнив Аваков.

Також читайте: Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина

За його словами, йдеться про те, що до таких речей необхідно ставитися більш суворо, з урахуванням інтересу мільйонів людей, які живуть в Україні.

"Є два дні. Давайте, з'їжджайтеся, дорогі мої. А після цього (рішення про закриття авіасполучення - ред.), сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив. Тому що минуло вже два тижні відтоді, як ми потрапили в таку ситуацію", - закликав міністр.

Він наголосив на важливості контролю пересування і стану здоров'я людей, які повернулися з-за кордону, оскільки в багатьох, хто повернувся з-за кордону підтверджено інфікування коронавірусом. За словами міністра, всі, хто прибув, проходили тести, але експрес-тести не дають повної картини.

"Кожен, хто прилетів, має бути на самоізоляції чи в обсервації. Кожен із них підписує зобов'язання перебувати на самоізоляції. Ці адреси передаються Національній поліції, і Нацполіція контролює", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом