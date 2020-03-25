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25.03.20 20:34

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації 25 березня розіслав медичним установам міста наказ про особливі умови лікування пацієнтів, які перебувають під державною охороною.

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Департамент визначив перелік медустанов, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом списку - 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Ось повний перелік:

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 01
Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 02Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 03

Серед головних вимог - окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вказаних вище палатах або біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 04

Спеціальні вимоги Департамент КМДА прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. У них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

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Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 05

Коло осіб, які користуватимуться VIP-режимом у наказі визначено, як "осіб, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона згідно із законом надається великій кількості посадових осіб, зокрема - президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

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Однак зазначимо, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним до визначеного законом переліку осіб. Відповідно, до "особливих" хворих згідно з наказом може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній глава Служби безпеки та його перший заступник - Василь Грицак і Віталій Маліков, ексглава Офісу президента Андрій Богдан і експрем'єр Арсеній Яценюк. Всього станом на кінець 2019 таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік швидше за все суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.

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