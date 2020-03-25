Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Департамент визначив перелік медустанов, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом списку - 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Ось повний перелік:





Серед головних вимог - окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вказаних вище палатах або біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Спеціальні вимоги Департамент КМДА прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. У них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

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Коло осіб, які користуватимуться VIP-режимом у наказі визначено, як "осіб, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона згідно із законом надається великій кількості посадових осіб, зокрема - президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

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Однак зазначимо, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним до визначеного законом переліку осіб. Відповідно, до "особливих" хворих згідно з наказом може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній глава Служби безпеки та його перший заступник - Василь Грицак і Віталій Маліков, ексглава Офісу президента Андрій Богдан і експрем'єр Арсеній Яценюк. Всього станом на кінець 2019 таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік швидше за все суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.