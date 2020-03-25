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25.03.20 22:37

Україна поінформувала генсека ООН, що РФ блокує місію ОБСЄ на Донбасі під приводом карантину, - представник української дипмісії Ніколенко

Российские оккупационные власти на захваченных территориях на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий.

Україна поінформувала генсека ООН, що РФ блокує місію ОБСЄ на Донбасі під приводом карантину, - представник української дипмісії Ніколенко

Про це повідомив Укрінформу представник української дипломатичної місії при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав генеральному секретареві Антоніу Гутеррішу офіційний лист, у якому привернув увагу до блокування російською окупаційною владою доступу патрулів Спільної моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України", - зауважив дипломат.

Як зазначається в документі, "блокувальні дії окупаційної адміністрації РФ суперечать Мінським домовленостям та загальним узгодженим висновкам нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року". Згідно з домовленостями, СММ "повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату".

У цьому зв'язку українська сторона наполягає: запроваджені обмеження для СММ ОБСЄ під приводом карантинних заходів від коронавірусу Сovid-19 є неприйнятними.

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"Уряд України, який тимчасово закрив пропуск через лінію розмежування осіб для стримування пандемії, зробив належний виняток для доступу представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - підкреслив Кислиця в листі генсеку ООН.

За процедурою, український лист буде поширений як офіційний документ Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, починаючи з 21 березня Держприкордонслужба фіксує припинення пропуску через лінію розмежування осіб і транспортних засобів російсько-окупаційними військами. Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" і "Гнутове" зафіксовано випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз'яснень про причини відмови в доступі не надавали.

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