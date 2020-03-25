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25.03.20 23:30

Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море - за добу в армії РФ друга авіакатастрофа військового літака

Друга аварія літака Міноборони сталася в Росії за 25 березня. Су-27 з невідомої поки причини впав у Чорне море. Інцидент стався під час планового польоту, пілота шукають.

Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море - за добу в армії РФ друга авіакатастрофа військового літака

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РІА "Новости".

Інцидент стався увечері 25 березня за 50 км від Феодосії. Літак на деякий час зник із радарів, після чого було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі.

Пілота шукають, але пошук ускладнено через шторм. В операції беруть участь малий протичовновий корабель, цивільні судна, а також військова авіація: літак Ан-26 і вертоліт Мі-8.

Також 25 березня на Кубані в РФ навчальний літак L-39, на якому не було боєкомплекту, впав у полі з курсантом училища Міноборони. Пілот загинув.

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