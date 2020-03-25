Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.03.20 22:21

Зеленський по телефону обговорив з президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

Зеленський по телефону обговорив з президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.

Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній з оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легенів.

Зеленський підтримав ініціативу проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції з реформ в Україні в 2021 році у Швейцарії.

Дивіться також: Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100