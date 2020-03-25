Глава ВООЗ Гебреєсус закликав уряди не поспішати зі скасуванням заходів карантину через COVID-19

"Ці заходи є найкращим способом придушення і припинення поширення, щоб після зняття обмежень коронавірус не спалахнув знову. Відкривати школи і відновлювати роботу бізнесу (завчасно) - це останнє, що потрібно робити зараз будь-якій країні, тому що потім вони будуть змушені їх знову закрити через відновлення", - заявив у середу глава ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також підкреслив, що світу слід почати більш активно діяти ще місяць або два назад, щоб ефективніше стримати спалах коронавірусу.

"Час діяти, взагалі-то, був місяць або два тому. Але ми все ще віримо в те, що є можливості. Є другий шанс, який нам не можна упускати, і зробити все можливе, щоб припинити і взяти під контроль вірус. Це наша спільна відповідальність", - заявив Гебреєсус.

Деякі світові лідери - президент США Дональд Трамп і президент Бразилії Жаір Болсонару - вважають, що увагу до проблеми коронавірусу перебільшено.

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Болсонару характеризує ситуацію з коронавірусом як "медійні фантазії і виверти", а коронавірус називав "легкою застудою". Трамп почав обговорювати ослаблення заходів минулого четверга, всього через три дні після того, як він оголосив про кампанію, що закликає американців залишатися вдома через коронавірус. Напередодні він заявив, що хотів би до 12 квітня зняти обмеження на зв'язок США із зовнішнім світом, які були введені, щоб придушити спалах коронавірусу.

У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 60 тисяч, померло понад 800 осіб. У Бразилії виявлено понад 2,2 тис. зараження, померли 46 осіб.

У світі померли понад 20 тис. осіб з коронавірусом. Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 перевищила 450 тис.

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