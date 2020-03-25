За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки", - сказано в повідомленні.

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За даними ЦГЗ, випадки інфікування коронавірусом виявлено: