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25.03.20 22:50

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки", - сказано в повідомленні.

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За даними ЦГЗ, випадки інфікування коронавірусом виявлено:

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ 01

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ 02

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