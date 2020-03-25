За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки", - сказано в повідомленні.
За даними ЦГЗ, випадки інфікування коронавірусом виявлено:
- Вінницька обл.- 1 впродовж доби;
- Волинська обл. - 2, з них 1 впродовж останньої доби;
- Дніпропетровська область. - 2;
- Донецька обл. - 1;
- Житомирська обл. - 2 (1 летальний)
- Запорізька обл. - 7, з них 5 впродовж доби;
- Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 впродовж доби (2 летальні)
- Київ - 34, з них 3 впродовж доби;
- Київська обл. - 24, з них 2 впродовж доби;
- Луганська обл. - 1 впродовж доби;
- Львівська обл. - 2;
- Одеська обл. - 4, з них 3 впродовж доби;
- Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний)
- Херсонська обл. - 1 впродовж доби;
- Черкаська обл. - 2, з них 1 впродовж доби;
- Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено впродовж останньої доби;