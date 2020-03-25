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25.03.20 23:37

Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Якушева заступником глави Служби безпеки України.

Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ він підписав у середу, повідомляє пресслужба глави української держави.

Крім того, Зеленський у середу своїм указом звільнив призначеного у вересні 2019 року начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича і призначив на цю посаду Романа Дудіна.

Президент також призначив Олега Салюка начальником управління СБУ в Сумській області, Павла Ревунова - начальником управління СБУ в Чернігівській області.

Ще своїм указом у середу Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній - заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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