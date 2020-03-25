На Харківщині 1 підтверджена підозра на COVID-19, 10 осіб, які порушили режим самоізоляції, - у розшуку

Про це повідомила головний державний санітарний лікар Харківської області, директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деталей я ще розповісти вам не можу, але є одна підозра, є лабораторно підтверджений випадок у Харкові. Він не враховується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов'язкове підтвердження в національній референс-лабораторії у Києві. Якщо там буде підтверджено цей випадок, тоді він рахуватиметься вже за Харківською областю... Підозру офіційно вже зареєстровано і направлено в звітності в місто Київ", - сказала Махота в ефірі UA: Харків у середу ввечері.

Вона повідомила також, що зараз понад 200 осіб, які повернулися нещодавно з-за кордону, підписали інформовану згоду і перебувають на самоізоляції, ще 10 осіб, які мають перебувати в самоізоляції, - у розшуку.

"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією... вони допомагають нам розшукати громадян, які мають перебувати в самоізоляції. Але є випадки, коли вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому", - сказала Махота.

Читайте також: ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці, - Ярославський