20 українців захворіли за кордоном на коронавірус і проходять там лікування, 160 - перебувають на карантині, - МЗС

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС про коронавірус станом на 20:00 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.

За добу кількість українців, які лікуються за кордоном від коронавірусу, зросла із 18 до 20 осіб. Вони проходять лікування в таких країнах: п'ятеро - у Німеччині, четверо - у Домініканській Республіці, по двоє - в Італії, Польщі, ОАЕ та по одному - в Іспанії, Нідерландах, США, Нігерії та на Сейшельських островах.

Кількість громадян України, які перебувають на карантині за кордоном, збільшилася зі 152 до 160 осіб. Йдеться про такі країни: 106 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 8 - у Нігерії, 7 - у Німеччині, троє - в Об'єднаних Арабських Еміратах, двоє - у Сполучених штатах Америки, двоє - в Австралії, двоє - в Молдові, по одному - в Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та Бельгії.

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6 українців одужали: четверо - в Японії, один - в Італії та один - у Польщі. Троє українок померли в Італії.