Засідання парламенту можуть провести на стадіоні, - "слуга народу" Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє hromadske.

"Справді, ми розглядали такий варіант "Б" - провести сесію, очевидно, вже не цю сесію, яка буде в суботу, але, можливо, пізніше, чи на якомусь майданчику на свіжому повітрі, це може бути стадіон чи велика концертна зала. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає", - сказала вона.

Також Кравчук уточнила, що в суботу, якщо буде засідання, воно відбудеться у будівлі парламенту, але з додатковими засобами захисту - масками, окулярами і рукавичками. Вона нагадала, що для перенесення засідання парламенту необхідно ухвалити відповідне процедурне рішення.

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"Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то це ще складніше, бо тут є роз’яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів", - пояснила Кравчук.

Водночас вона зазначила, що депутати тестують можливі технічні засоби такої роботи, і зокрема 25 березня відбулося вже третє тестування роботи через відеозв’язок. Однак з підключенням великої кількості депутатів, а також з їхньою особистою ідентифікацією все ще є проблеми.