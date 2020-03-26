Багато високопоставлених осіб Китаю казали, що коронавірус у країну привезли США, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Держсекретар США заявив, що "багато високопоставлених осіб в комуністичній партії Китаю" казали про те, що це нібито США "привезли це (вірус) в Китай".

"Це маячня божевільного", - сказав Помпео, коментуючи подібні припущення.

Проте, сказав він, "зараз не час звинувачувати один одного в поширенні вірусу, а час вирішувати цю глобальну проблему". За його словами, США готові працювати над боротьбою з пандемією коронавірусу з усіма країнами, включно з Китаєм.

"Ми відчайдушно хочемо працювати з кожною країною світу, це світова пандемія. Це те, над чим Сполучені Штати хочуть працювати з усіма країнами, включно з Китаєм, щоб зрозуміти, як врятувати багатьох людей і відновити наші економіки ...", - сказав Помпео.

Він додав, що США готові допомагати своїм партнерам по G7 у боротьбі з вірусом.

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