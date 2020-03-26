Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, запроваджених заходів виявилося недостатньо, адже кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.

"Тому я вже кажу вам, що якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, а не буде альтернативи, як запровадити повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа і ліки. Це питання кількох днів. Ми робимо всю необхідну підготовку - логістичну та юридичну", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль готується до введення повної блокади міст. Країна буде розділена на зони, - міністр Ерда