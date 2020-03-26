Сенат США ухвалив пакет заходів на $2 трильйони для подолання економічних наслідків коронавірусу

Документ отримав 90 голосів зі 100 за необхідних 60, трансляція засідання відбувалася на сайті верхньої палати Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

У п'ятницю за пакет заходів має проголосувати Палата представників, після чого ініціативу має схвалити президент США Дональд Трамп. Він вже заявив у середу на брифінгу, що підпише цей законопроєкт. Документ передбачає виплату допомоги з безробіття, допомогу лікарням, сприяння бізнесу та окремим галузям. Крім того, громадяни США зможуть отримати одноразові виплати в розмірі близько 1,2 тис. доларів на людину.

Як зазначив Трамп, законопроєкт, зокрема, передбачає оплачувану відпустку через хворобу. За словами лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера (штат Нью-Йорк), допомога не торкнеться компаній Трампа, будь-яких інших офіційних осіб.

Цього місяця президент підписав схвалений раніше Конгресом законопроєкт про програму пом'якшення наслідків поширення коронавірусу для жителів країни на десятки мільярдів доларів. Він також затвердив ініціативу, яка передбачає виділення 8,3 млрд доларів на стримування поширення пандемії.

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У США, згідно з інформацією Університету Джонса Гопкінса, зафіксовано понад 69 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 1042 людини. Загалом за добу у світі на коронавірусну інфекцію захворіли майже 50 тис. осіб.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.