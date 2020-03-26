Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, осіб, що померли і вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.

В Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 7503 смертні випадки внаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 74 386 хворих.

В Іспанії зафіксовано 49 515 хворих (померли 3647), у Німеччині - 37 323 (206), Франції - 25 600 (1331), Великій Британії - 9640 (465), Швейцарії -10 897 (152), Нідерландах - 6440 (356), Австрії - 5588 (31), Бельгії - 4937 (178), Норвегії - 3100 (14), Португалії - 2995 (43), Швеції - 2526 (62), Туреччині - 2433 (59), Данії - 1862 (34), Чехії – 1654 (шість), Ірландії - 1564 (дев'ять).

У США зафіксовано 69 194 інфікованих, 1042 смертельні випадки.

У Бразилії коронавірус виявлено у 2554 осіб, померли 59, у Канаді - у 3304, 26 випадків смерті.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3291 особи, зареєстровано 81 727 випадків захворювання.

В Ірані кількість жертв досягла 2077 і 27 017 заразилися.

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У Південній Кореї зареєстровано 131 випадок смерті в результаті захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9241.

В Україні 145 хворих і п'ятеро померли від коронавірусу.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.