"Наше завдання - не "підмінити" собою владу, а допомогти", - Ахметов про "кураторство" над областями

Про це йдеться у відповіді Ахметова для УП, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними видання, ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували в стислі терміни. За українським олігархом Рінатом Ахметовим було закріплено Івано-Франківську, Львівську, Донецьку області та міста, де розташовані його підприємства.

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"Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7, і всі націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні. Повторюся, наше завдання - не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні та українцям", - заявив Ахметов.

За словами олігарха, у нього сильна команда у сфері благодійності, яка знає, що робити. "Ми закупимо щонайменше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання - про що поінформуємо через мій благодійний фонд", - сказав він.

Крім того, Ахметов повідомив, що лише минулого тижня виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з пандемією.

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Водночас, олігарх стверджує, що його допомога нічого не коштуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", - стверджує Ахметов. Проте він підкреслив, що бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція.