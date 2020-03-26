80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa

Про це йдеться в публікації італійської газети La Stampa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами високопоставлених джерел видання, Росія керується далеко не єдиними гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні і дипломатичні інтереси. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, пише газета, погодився прийняти російську допомогу для "зміцнення прекрасних особистих стосунків" з Москвою.

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Втім, як відзначають співрозмовники видання, 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19 і є нічим більшим, аніж виправданням. Росія прислала країні обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку, тоді як Китай, приміром, медичні маски і апарати ШВЛ.

Видання непокоїться, що всі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я. Всі військові мають високі звання: генерали, полковники, майори, і "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".

"Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені і італійський прем'єр не посоромився своєї підтримки в цій нелегкій кризі, прийнявши все це для закріплення чудових особистих стосунків з політичною стороною Москви", - пише газета.