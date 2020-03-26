Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.03.20 09:04

Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу

Влада Ізраїлю закрила всі синагоги, мечеті і церкви по всій країні через спалах коронавірусу.

Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це пише Xinhua.

Згідно з розпорядженням, можна молитися тільки на вулиці, максимальна кількість - 10 осіб, які перебувають один від одного на відстані не менш ніж два метри.

Посилення обмежувальних заходів набуло чинності з другої половини дня 25 березня. Також заборонено виходити з дому далі, ніж на 100 метрів, за винятком походу за продуктами і ліками, отримання медичної допомоги та допомоги людям з функціональними труднощами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

В одній машині дозволено їздити максимум двом людям. Кількість громадського транспорту скорочується на 25%.

Нагадаємо, 20 березня влада Ізраїлю посилила карантинні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Порушникам карантину загрожує судове покарання.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100