COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу

Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавірусу (рекордний для країни показник від початку епідемії), Франція - 231, Іран - 143, Нідерланди - 80, Бельгія - 56, Німеччина - 47, Велика Британія - 43, повідомляє центр Джона Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

З моменту поширення коронавірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії - 3647, Китаї - 3287, Ірані - 2077, Франції – 1331 та 1027 випадків у США.

Крім Китаю, лідером за кількістю людей, які одужали, є Іран - 9625 осіб. За ним слідує Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) та Німеччина (3547).

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У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу лише 394 особи.

У середу в Канаді різко зросла кількість підтверджених випадків зараження COVID-19, пише Укрінформ.

Так, станом на вечір середи у країні було виявлено 3385 хворих на COVID-19, хоча ще зранку - лише 1959 осіб. Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 75%, що є сумним рекордом від початку епідемії.

На жаль, упродовж доби зросла також і кількість загиблих від нового коронавірусу: COVID-19 забрав життя 35 осіб.

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Вірогідною причиною швидкого зростання кількості заражених є суттєве збільшення кількості тестів на коронавірус, що проводяться в Канаді. Щодня аналіз на COVID-19 здає близько 10 тисяч осіб, хоча раніше цей показник був у кілька разів меншим. Загалом від часу початку спалаху захворювання було протестовано понад 142 тисячі канадців.





