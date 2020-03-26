Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр повідомив, що раніше на засіданні уряду було ухвалено рішення про заборону експорту спирту, на основі якого виготовляють все дезінфекційні засоби.

"Тепер ухвалено рішення: всі ці заводи відкриваються, і вони будуть працювати повною мірою. Це необхідно кожному, і скоро ці дезінфектори будуть у кожного за доступною ціною", - сказав Аваков.

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За його словами, найближчим часом Україна "наситить дезінфекторами всю країну і у кожного це буде за доступною ціною". А після насичення внутрішнього ринку, експорт спирту дозволять, щоб допомогти Італії та іншим країнам у забезпеченні дезінфекційними засобами.

"І це (спирт. - Ред.) - наша міжнародна валюта, якої ми зможемо допомогти італійцям, коли ми в найближчі дні наситимо свій ринок спиртом і дезінфекційними засобами", - додав Аваков.