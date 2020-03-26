Макрон оголосив військову операцію "Стійкість" для боротьби з коронавірусом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI, про це Макрон сказав, під час пресконференції в східно-французькому місті Мюлуз, ураженому коронавірусом, де армія створила військовий польовий госпіталь.

Президент пояснив, що мобілізував армію для допомоги населенню, яке постраждало від епідемії.

"Ми перебуваємо у стані війни, і перед обличчям піку епідемії я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію "Стійкість", окрему від операції "Вартовий", у ході якої триває боротьба з тероризмом", - зазначив Макрон.

У межах нової операції вертоліт Mistral буде відправлений у південну частину Індійського океану, а вертоліт Dixmude - у зону Антильських островів на підтримку французьких заморських територій.

Французьких військових долучали до медико-логістичних операцій від початку епідемії в країні. Військові евакуювали пацієнтів з дуже постраждалого східного регіону Франції в райони, які менш заповнені пацієнтами з коронавірусом.

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