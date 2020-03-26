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26.03.20 10:02

Україна ще може локалізувати коронавірус жорсткими заходами, інакше кількість жертв буде катастрофічною, - Ємець

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що держава повинна діяти рішуче, щоб врятувати тисячі життів українців, і наполягає на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами.

Україна ще може локалізувати коронавірус жорсткими заходами, інакше кількість жертв буде катастрофічною, - Ємець

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Ємець наголосив, що з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків.

"Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли цього зробити", - зазначив він.

Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю.

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"Зараз ми ще здатні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, що не вдається в Європі", - підкреслив Ємець.

"Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування", - сказав Ємець, зазначивши, що до третього етапу недореформована медична система України не готова.

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