В окупованому Криму "суд" залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва

Про це повідомила його адвокатка Ліля Гемеджи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У суді послідовно були озвучені аргументи захисту про неможливість тримання мого підзахисного під вартою. Вказувалося на те, що згідно з рекомендаціями ВООЗ через коронавірус COVID-19, необхідно групу ризику тримати в окремих умовах. І Сервер, який переніс ГРВІ, який з 3 березня перебував з підвищеною температурою тіла і щодо якого не проведено тест на коронавірус, не поставлений точний діагноз, саме і потрапляв у цю вразливу категорію", – cказала Гемеджи.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

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