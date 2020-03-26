МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Facebook.
Так, у відомстві перерахували випадки у яких необхідно носити маску:
▪️здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
▪️якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
▪️маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
▪️якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
Також у МОЗ розповіли, як правильно користуватися медичною маскою:
▪️перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
▪️покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
▪️не торкайтеся маски під час її носіння;
▪️якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
▪️якщо маска стане вологою, замініть її новою;
▪️не використовуйте маску повторно.
У відомстві зазначили, що маску теж потрібно знімати правильно і дали такі рекомендації:
▪️обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
▪️негайно викиньте у закритий контейнер;
▪️ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.