Фракція "ЄС" закликає владу ухвалити "антиколомойський" закон, необхідний для нової програми з МВФ, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Зараз ми побачили, вночі нам прислали законопроект, який уряд пропонує на розгляд парламенту, там є кілька надзвичайно критичних моментів. Перше. Якщо говорити про так званий пакет МВФівських законів, зокрема, про банки, там і досі передбачена ця норма – компенсації колишнім власникам "ПриватБанку". Тобто це означає, що в умовах, коли кожен українець сьогодні втрачає через фактично втрату роботи через цей вимушений карантин, з українців намагаються забрати кошти для того, щоб сплатити ці компенсації", – сказала вона.

Вона зазначила, що фракція не буде підтримувати цю норму.

"Звичайно, ми ніколи не будемо підтримувати цю норму, хоча в цілому за цей закон МВФівський, якщо вилучається ця норма, наша політична сила буде голосувати", – додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ.

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