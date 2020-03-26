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26.03.20 10:33

Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" карантину, - "слуга народу" Третьякова

У парламенті триває доопрацювання законопроєкту "другої хвилі" карантину в частині, пов'язаній з оподаткуванням доходів фізичних осіб в Україні.

Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" карантину, - "слуга народу" Третьякова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") в Facebook.

"Допрацьовуємо законопроєкт" другої хвилі "карантину.

Мої думки - це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо не оподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перші чотири тисячі гривні доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7000. Пропонувала межу у 15 000 грн. Почнемо з 7000. Це теж прогрес", - написав вона.

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Як повідомлялося раніше, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановано на суботу, 28 березня.

Доопрацьовуємо законопроєкт другої хвилі карантину, - слуга народу Третьякова 01

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