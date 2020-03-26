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26.03.20 10:52

ВРП не притягатиме до відповідальності суддів, які оштрафували Ситника

Вища рада правосуддя вирішила не відкривати дисциплінарну справу щодо суддів, які ухвалили рішення проти глави НАБУ Артема Ситника.

ВРП не притягатиме до відповідальності суддів, які оштрафували Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВРП.

Ситник подав скарги на рішення судді Сарненського районного суду Рудого і судді Рівненського апеляційного суду Сачука. Однак, Третя дисциплінарна палата ВРП відмовила у відкритті дисциплінарного провадження. Законодавство не передбачає можливості переглядати такі відмови.

"Закон встановлює підстави для відмови, якщо скарга на суддю - це по суті критика його рішення. Така дисциплінарна практика, і кожна відмова тільки підтверджує це правило", - коментує член ВРП Павло Гречковський. Він прогнозує, що ця ситуація може привернути суспільну увагу. Однак, за його словами, ВРП діяла абсолютно законно і об'єктивно.

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"Якщо вже дисциплінарна палата ухвалила рішення про відмову, воно не оскаржується. Це з одного боку, спрощує процедуру, а з іншого - може провокувати інші форми тиску на нас. Бажання відігратися, але вже не юридичними способами", - прогнозує Гречковський.

Як повідомлялося, рішення щодо очільника і НАБУ ухвалювалися в 2019 році. Судами було встановлено порушення антикорупційного законодавства. Далі Ситника намагалися змістити з посади нардепи. НАЗК внесло його до реєстру корупціонерів.

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