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26.03.20 11:04

Туристична Київщина: з'явився сайт із віртуальними турами найцікавішими місцями регіону

Київська облдержадміністрація повідомила про запуск сайту, за допомогою якого всі охочі, не відходячи від комп'ютера або смартфона, можуть "прогулятися" найцікавішими туристичними пам'ятками Київської області

Туристична Київщина: з'явився сайт із віртуальними турами найцікавішими місцями регіону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Запрошуємо до віртуальних мандрів Київщиною! Завдяки новітнім технологіям можна познайомитись з надбаннями нашого краю не виходячи з дому. Виберіть подорож та прямо зараз починайте власну пригоду: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - йдеться в повідомленні.

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Київщина туристична у цифровому форматі відкриває перед вами можливості відвідати:

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