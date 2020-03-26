Туристична Київщина: з'явився сайт із віртуальними турами найцікавішими місцями регіону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Запрошуємо до віртуальних мандрів Київщиною! Завдяки новітнім технологіям можна познайомитись з надбаннями нашого краю не виходячи з дому. Виберіть подорож та прямо зараз починайте власну пригоду: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - йдеться в повідомленні.

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Київщина туристична у цифровому форматі відкриває перед вами можливості відвідати: