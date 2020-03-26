Туристична Київщина: з'явився сайт із віртуальними турами найцікавішими місцями регіону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
"Запрошуємо до віртуальних мандрів Київщиною! Завдяки новітнім технологіям можна познайомитись з надбаннями нашого краю не виходячи з дому. Виберіть подорож та прямо зараз починайте власну пригоду: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - йдеться в повідомленні.
Київщина туристична у цифровому форматі відкриває перед вами можливості відвідати:
- "Саркофаг" над четвертим енергоблоком ЧАЕС (м. Прип’ять). Це режимний об’єкт, на який допускається лише обмежене коло осіб, однак тепер в його середину можете потрапити і ви.
- Краєзнавчий музей міста Славутич і Чорнобильської АЕС (м. Славутич)
- Музей "Лютізький плацдарм" в селі Нові Петрівці Вишгородського району
- Преображенська церква у селі Нові Петрівці Вишгородського району Пам’ятка ландшафтного дизайну "Годинник вічності" в селі Ковалівка Васильківського району
- Жіночий монастир на честь Ікони Божої Матері "Відрада і Втіха" у селі Велика Вільшанка Васильківського району
- Преображенський чоловічий монастир у селі Нещерів, Обухівський район
- Спасо-Преображенська церква в колишньому, нині затопленому, селі Гусинці Бориспільського району
- Храм Святителя Миколая у селі Мазепинці Білоцерківського району
- Музей українського рушника у місті Переяслав
- Музей історії української православної церкви у місті Переяслав
- Музей-садиба Катерини Білокур в селі Богданівка Яготинського району
- Меморіальний музей Марка Вовчка у місті Богуслав
- Музей історії Богуславщини у місті Богуслав
- Білоцерківський краєзнавчий музей у місті Біла Церква
- Музей космосу у місті Переяслав
- Меморіальний комплекс "Парк козацької слави" у селі Мазепинці Білоцерківського району