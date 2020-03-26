Указ Путіна про землю в окупованому Криму підсилює основу для міжнародних санкцій, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в Facebook.

"Новий "указ" Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянами просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо:: #КримЦеУкраїна", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.