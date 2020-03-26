10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держрезерву.

Так, остання партія була відвантажена в понеділок, 23 березня. Крім того, були також передані 69 портативних апаратів штучної вентиляції легенів, 1180 ручних дихальних апаратів, три рентгенівські комплекси 1350 пульсометрів, 34 кисневі концентратори.

В цілому Держрезерв передав Міністерству охорони здоров'я матеріальні цінності на суму майже 69 млн грн.

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Як зазначив голова Держрезерву України Ярослав Погорілий, договір про передачу матеріальних цінностей медичного призначення був укладений між Міністерством охорони здоров'я і Держрезервом 11 лютого 2020 року, наряд на відвантаження підписаний 12 лютого, але реально фахівці МОЗ приїхали забирати маски тільки через два тижні - 25 лютого.

За інформацією пресслужби, Держрезерв, починаючи з травня 2019 року, на виконання розпорядження Кабміну №295-р неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням погодити проєкт договору про передачу матеріальних цінностей медичного призначення, "але отримував відписки".