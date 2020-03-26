10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держрезерву.
Так, остання партія була відвантажена в понеділок, 23 березня. Крім того, були також передані 69 портативних апаратів штучної вентиляції легенів, 1180 ручних дихальних апаратів, три рентгенівські комплекси 1350 пульсометрів, 34 кисневі концентратори.
В цілому Держрезерв передав Міністерству охорони здоров'я матеріальні цінності на суму майже 69 млн грн.
Як зазначив голова Держрезерву України Ярослав Погорілий, договір про передачу матеріальних цінностей медичного призначення був укладений між Міністерством охорони здоров'я і Держрезервом 11 лютого 2020 року, наряд на відвантаження підписаний 12 лютого, але реально фахівці МОЗ приїхали забирати маски тільки через два тижні - 25 лютого.
За інформацією пресслужби, Держрезерв, починаючи з травня 2019 року, на виконання розпорядження Кабміну №295-р неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням погодити проєкт договору про передачу матеріальних цінностей медичного призначення, "але отримував відписки".