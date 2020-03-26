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26.03.20 11:56

25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Станом на 10:45 26 березня 2020 року офіційно підтверджено 25 випадків захворювання на коронавірус. Усі - дорослі.

25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Про це повідомляє Київська ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

З них 14 – в Обухівському районі;
4 – у Києво-Святошинському районі;
2 – у м. Бровари.
По 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 9 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.

Підозру на зараження мають 80 осіб.
З них 25 - в Обухівському районі;
18– у Києво-Святошинському районі;
9 - у Броварському районі;
5 – у м. Ірпінь.
По 4 - у м. Біла Церква та Вишгородському районі.
6 – у Бориспільському районі.
3 – у Фастівському районі.
2 – у Макарівському районі.
По 1 - у Білоцерківському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.

Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.

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25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА 01

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