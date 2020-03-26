25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Про це повідомляє Київська ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

З них 14 – в Обухівському районі;

4 – у Києво-Святошинському районі;

2 – у м. Бровари.

По 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.

З них на стаціонарному лікуванні 9 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.

Підозру на зараження мають 80 осіб.

З них 25 - в Обухівському районі;

18– у Києво-Святошинському районі;

9 - у Броварському районі;

5 – у м. Ірпінь.

По 4 - у м. Біла Церква та Вишгородському районі.

6 – у Бориспільському районі.

3 – у Фастівському районі.

2 – у Макарівському районі.

По 1 - у Білоцерківському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.

Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.

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