25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Про це повідомляє Київська ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
З них 14 – в Обухівському районі;
4 – у Києво-Святошинському районі;
2 – у м. Бровари.
По 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 9 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.
Підозру на зараження мають 80 осіб.
З них 25 - в Обухівському районі;
18– у Києво-Святошинському районі;
9 - у Броварському районі;
5 – у м. Ірпінь.
По 4 - у м. Біла Церква та Вишгородському районі.
6 – у Бориспільському районі.
3 – у Фастівському районі.
2 – у Макарівському районі.
По 1 - у Білоцерківському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.
Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.