В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков у четвер на брифінгу біля будівлі Верховної Ради.

"Було ухвалено рішення створити Антикризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром, бо він сьогодні та людина, яка більш ніж будь-хто відповідає за боротьбу з коронавірусом. Парламент повністю готовий приєднатися і допомагати, всі політичні аспекти були відкладені усіма партіями та депутатськими групами, які працюють у парламенті. Вони розуміють відповідальність перед людьми і перед державою", - сказав Разумков.

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Раніше лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що прем'єр-міністр погодився включити до складу штабу голів усіх фракцій і груп у парламенті, а також представників Офісу Президента і Кабінету міністрів.