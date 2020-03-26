У Шмигаля є 10 радників і помічників, - секретаріат Кабміну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відповідь секретаріату уряду на запит агентства.

"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету Міністрів, станом на 19.03.2020 року штатними радниками прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. є Губанов Олег Ігорович (призначений на посаду 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильович (5.03.2020), Жохова Ганна Миколаївна (13.03.2020), Котлярова Олена Сергіївна (17.03.2020)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Губанов раніше був заступником керівника патронатної служби колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, а пізніше радником Шмигаля на посаді віцепрем'єра.

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Саламаха є радником на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка, в VII і VIII скликаннях ВР був помічником депутата Антона Кіссе, а також радником Шмигаля на попередній посаді.

Жохова раніше працювала начальником відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

Котлярова була керівником експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад і територій України.

Також у Шмигаля працюють двоє помічників: колишній головний фахівець експертної групи з питань моніторингу та контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального та місцевого розвитку секретаріат уряду Ольга Лугач (призначена на посаду 5.03.2020) і колишній головний спеціаліст відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки управління з питань східних регіонів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Ганна Шикита (5.03.2020).

Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: адвокат, керівний партнер компанії Juscutum Артем Афян (18.03.2020), керівник громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", колишній заступник голови правління ПрАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Тарас Сиротинський (18.03.2020), а також Сергій Стефурак (17.03.2020) і Андрій Щеп’як (19.03.2020).

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