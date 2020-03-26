Фонд соцстрахування заборгував майже 900 млн грн виплат, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Під час моніторингового візиту з’ясовано, що станом на 01.03.2020 заборгованість з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення становила 892,8 млн грн, при цьому залишок коштів на початок місяця становив 353,05 млн грн", - йдеться в повідомленні.

На 11.03.2020 залишалася не профінансованою заборгованість на матеріальне забезпечення за період з 21.02.2020 по 10.03.2020 (12 робочих днів) у розмірі 760,7 млн грн. Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності – 545,8 млн грн; допомога по вагітності і пологах – 206,9 млн грн. Прострочена заборгованість (2 робочі дні) – 89,4 млн грн, строкова заборгованість (10 робочих днів) – 671,3 млн грн.

"Що стосується фактичних надходжень і фактичних видатків та їх потреби за січень, лютий 2020 року вбачається, що з січня поточного року є тенденція збільшення заборгованості з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення", - зазначила Денісова.

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