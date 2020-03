"Карантин війну не скасовував", - Притула просить українців про допомогу в забезпеченні українських воїнів

1202

Українська армія потребує антиснайперських комплексів і апаратури для відстеження ворожих коптерів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав шоумен і волонтер Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин війну не відміняв.

Буду дуже просити вас поширити цей допис, з тексту нижче зрозумієте чому. Отже… Що ми з вами зробили у березні для нашого рідненького війська?!

Спочатку традиційні проплати:

1. Набої для тренувань снайперів ССО (Кременчук) – 25 000 грн.

2. Набої для роботи снайперів ССО (Краматорськ) – 25 000 грн

3. Пальне парамедикам "Ангели Тайри" - 24 735 грн

4. Пальне медичній службі 1-ї штурмової роти ДУК – 25 000 грн

Окрім цього було зроблено 2 придбання для нашої аеророзвідки:

Це "ходовий" коптер "Мавік зум 2" - 35 940 грн

Ми купили БПЛА "Лелека" найостаннішої моделі. Напічканий всіма можливими і неможливими прибамбасами і з тепловізійною оптикою, яка й здорожчила борт на 5 тисяч вічнозелених.

Борт – "золотий". Вартість – 700 000 грн.

Гроші залишаються в країні, бо виробник наш, з Дніпра", - розповів Притула.

Читайте також: Військовослужбовці-строковики не забезпечені засобами ІЗ. Створено сайт, на якому можна "подарувати" багаторазову маску воїну, - волонтерка Берлінська

"Потреба в апаратах такого типу є дуже високою. На жаль, я не можу багато чого розказати і ще більше чого показати, але такий борт вночі дуже сильно допомагає нашим поповнювати потяг №200 пасажирами з мордорською пропискою. Це дуже дороге придбання. Але я знаю, що в руках Лєо і його хлопців, цей БПЛА принесе багато користі! І захистить тих, хто захищає нас! Таким чином у березні моя волонтерська скарбничка "схудла" на 835 675 грн. З початку року на допомогу Армії ми з вами, спільно, витратили вже 2 012 025 грн. Понад 2 мільйони гривень! За 3 місяці!" - додав він.

Також читайте: Під приводом коронавірусу Міноборони намагається не допустити компанії, що виграли тендери, постачати харчування в армію, - волонтер Петреня

"Я розумію, що зараз у коментарях з’явиться безліч людей, які розкажуть мені як краще і куди треба було спрямувати ці кошти. Позбавте мене необхідності позбавити мене ж вашої компанії. Я розумію, що зараз відбувається в країні і теж намагаюсь бути корисним! Я зареєструвався на платформі Патреон. Сьогодні ввечері виставлю відео, на що збираю кошти для неармійського волонтерства. І знову буду "клянчити" у вас гроші. Але, позаяк, роблю це не для себе, то корона з голови мені не впаде! А от на Армію у мене на рахунку залишилося десь 30 000 грн і +/- 1000$ (включно з євро). Зважаючи на те, що зараз я фокусую увагу на придбанні дуже дорогих комплексів для наших захисників, фактично грошей нема. Бо антиснайперський комплекс чи апаратура для відстежування ворожих коптерів – це десятки тисяч доларів. Але я знаю, що ми можемо зібрати ці кошти. Так, нехай це буде займати трохи більше часу. Нехай це будуть менші перекази. Але точно можемо!" - акцентував волонтер.

"Окремо звертаюсь до айтішників! Хлопці і дівчата… вже якось так склалось історично, що ви, інтуїтивно, завжди примудрялись підставляти мені своє плече тоді, коли інші донори "просідали". Зараз саме та ситуація. Я буду дуже сильно розраховувати на вашу підтримку у найближчі місяці! Мені зараз, відверто, теж не зовсім комфортно. Кожного місяця я спокійно відкладав на Армію ті чи інші кошти із заробітків "Вар’яти-шоу". Зараз концертів – нуль, тож і прибутків – нуль. Ну, не біда, буду щось діставати з-під подушки. Питання тільки в тому, скільки це буде тривати. Особливо, зважаючи, що зараз додалось ще одне волонтерське навантаження, та й реабілітаційний центр у Тернополі ніхто закривати не збирається. Коротше кажучи! Вірю в нас і в те, що немає такої проблеми, яку б ми, згуртувавшись, не подолали! Тому… Працюємо, панове!!! Рахунки активні!" - закликав Притула українців допомогти українським воїнам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01