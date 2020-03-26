Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції.
"Я хочу звернутися до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Бо деякі з них сьогодні теж роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів державним органам. А ми їх потім отримуємо через Німеччину, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це неприпустимим!" - сказав він.
Нагадаємо, в Києві зареєстровано ще шість випадків захворювання на коронавірус. Кількість киян, хворих на COVID-19, зросла до 40 осіб.
Ти що, Віталя, це є особа наближена до ампіратора!!!