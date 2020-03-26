Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко

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Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко

Мер Києва просить правоохоронців жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Бо деякі з них сьогодні теж роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів державним органам. А ми їх потім отримуємо через Німеччину, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це неприпустимим!" - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Нагадаємо, в Києві зареєстровано ще шість випадків захворювання на коронавірус. Кількість киян, хворих на COVID-19, зросла до 40 осіб.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Ali Hasan
Це про Эвролаб?
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26.03.2020 12:25
+5 Вла
"нєкоторьіє" - це клініка г-на пальчевського, який ссанки самого ссанича "аналізував"?!
Ти що, Віталя, це є особа наближена до ампіратора!!!
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26.03.2020 12:27
+4 Garinich
Так млять лишать лицензий и все, что вы с ними цацкаетесь. Ска нахрена нужна власть которая ничего не делает.
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26.03.2020 12:26
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