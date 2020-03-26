У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

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У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

У медичних закладах столиці сьогодні 380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними для лікування хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлан-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він нагадав, що у столиці підготовлено 7 базових лікарень для прийому хворих на коронавірус. Усього розгорнуто понад 400 ліжок. На випадок ускладнення епідемічної ситуації місто готове розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

"У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, - сказав мер. - У столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними", - зазначив Кличко.

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Він також нагадав, що нещодавно столична влада передала медзакладам столиці 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони, зокрема, оснащені і апаратами штучної вентиляції легенів.

"Також міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів. І ми продовжуємо їх купувати", - сказав Віталій Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Кличко медицина тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Evheniy Smith
Просто ох*** реформы Супрун и ЗЕкоманды. На 3 млн Киев 380 аппаратов ИВЛ. Браво!
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26.03.2020 12:36
+2 Шимус
В медучреждениях столицы на сегодня 380 аппаратов ИВЛ, город уже получил 9 тыс. экспресс-тестов, - Кличко - Цензор.НЕТ 9279
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26.03.2020 12:36
+2 юрий иванов e2d113d8
КАК РАЗ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
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26.03.2020 12:39
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