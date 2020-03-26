Україна звернулася через ОБСЄ до РФ із закликом припинити вогонь на період пандемії, - "слуга народу" Верещук

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Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За її словами, безпека на сході України "залишається на першому місці".

"Українська сторона в особі Леоніда Кучми звернулася до ОБСЄ з проханням звернутися до Російської Федерації, щоб ми припинили вогонь – безумовне, повне і комплексне припинення вогню на період пандемії", – зазначила Верещук.

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Нардепка нагадала, що генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії.

"Були приклади, як у Лівії, коли насправді припинили вогонь. Були домовленості на період пандемії, цієї всесвітньої загрози життю і здоров'ю планети, зупинити вогонь, щоб надати доступ медикам, надати доступ до медичних послуг та обслуговування безвідносно того, на якому боці України перебувають сьогодні люди", – заявила вона.

За словами Верещук, вона "поки не бачила реакції РФ" на пропозицію України.